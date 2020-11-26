В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины

Общее число смертей от COVID-19 продолжает расти в Карелии, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ скончался 59-летний местный житель в СOVID–стационаре на базе роддома им. Гуткина умер 33-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших больных с коронавирусом в Карелии составило на 27 ноября 96 человек.

Сегодня, 27 ноября, в Карелии поставлен очередной рекорд по ежесуточной заболеваемости коронавирусной инфекцией – 399 человек.

Общее число инфицированных COVID-19 – 14285 человек. Выздоровели – 7906.

Напомним, 27 ноября в Карелии от коронавируса скончалась 82-летняя женщина и 43-летний мужчина.