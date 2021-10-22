В Карелии отдали под суд женщину, укравшую полторы тысячи рублей

В Кемском районе пьяная женщина перевела себе на счет с чужой карты 1,5 тысячи рублей и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Кеми, которая обвиняется в совершении кража с банковской карты.

По версии предварительного расследования, в ночь с 17 на 18 августа обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне в коммунальной квартире, где проживает, воспользовалась мобильным телефоном, переданным соседкой во временное пользование ее несовершеннолетнему сыну, и перевела с банковского счет потерпевшей на свой счет 1,5 тыс. рублей. Затем она обналичила эти денежные средства, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Преступление было раскрыто «по горячим следам», причинённый потерпевшей материальный ущерб в настоящее время возмещен.

Уголовное дело направлено в Кемский городской суд для рассмотрения по существу.