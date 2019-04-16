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Новости. Общество
13:48, 16 Апреля 2019
фото: stock.adobe

В Карелии отец, лишенный родительских прав, забрал детей из детдома

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В Пряжинском районе мужчина, которого вместе с женой лишили родительских прав, смог встать на путь исправления и вернуть детей домой, сообщили в УФССП Карелии.

Так, в Пряжинском районе на основании решения суда в 2014 году и мать, и отец двух несовершеннолетних детей были лишены родительских прав, так как уклонялись от своих обязанностей по их воспитанию.

Несмотря на принятие в отношении родителей такой крайней меры, мать малолетних детей так и не сделала для себя выводов. Она продолжала вести разгульный образ жизни, злоупотреблять спиртными напитками и уклоняться от уплаты алиментов на содержание детей.

В январе 2017 года за неуплату алиментов гражданка была привлечена к административной ответственности с применением административного наказания в виде 80 часов обязательных работ.

В июне того же года в отношении алиментщицы возбудили уголовное дело. Приговором Олонецкого мирового суда РК ее признали виновной в уклонении от содержания своих несовершеннолетних детей, назначив наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием из заработка 5% в доход государства.

Но и после этого должница не предприняла мер к погашению задолженности.

В текущем году суд вновь привлек женщину к административной ответственности с применением административного наказания в виде 60 часов обязательных работ. Возможно эти меры наконец-таки побудят должницу к исполнению своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей.

Однако малыши все же воссоединились с отцом и вновь обрели семью. Принятые судебными приставами-исполнителями в отношении отца меры стали для него хорошим уроком — мужчина трудоустроился и стал ежемесячно выплачивать алименты на содержание детей, принимал активное участие в их жизни.

Спустя пять лет отец смог восстановиться через суд в родительских правах. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, пришел к выводу, что мужчина изменил свой образ жизни — его дети получают полноценное развитие и обеспечены всем необходимым.

 

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