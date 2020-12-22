Жительница Карелии, задолжавшая алименты своему ребенку, потеряла долю в квартире

В Карелии экс-супруг забрал у нерадивой жены-алиментщицы долю в собственной квартире, сообщили в УФССП по Карелии.

У карельских приставов на исполнении находилось производство в отношении должницы о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. При том суммарная задолженность составляла более 550 тыс. рублей.

Женщина в течение длительного времени уклонялась от уплаты алиментов, нигде не работала, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем.

Судебный пристав выяснил, что у женщины-должницы есть недвижимость: комната в коммунальной квартире и 1/5 доли в квартире, которую они приобретали совместно с бывшим с супругом (ныне взыскателем) и детьми.

На указанное имущество судебный пристав обратил взыскание, прошла процедура оценки. Доля была оценена в 420 тыс. рублей.

Далее часть квартиры была передана на реализацию с правом преимущественной покупки. Один из сособственников доли, он же взыскатель - бывший муж, изъявил желание приобрести это имущество и выкупил его. Таким образом, деньги через депозит вернулись ему в счет погашения задолженности по алиментам.

Позже судебный пристав-исполнитель в отношении алиментщицы составил административный протокол и назначил должнице наказание в размере 50 часов обязательных работ. Далее может наступить уголовная ответственность, если она не сделает правильных выводов.