В Карелии откроется выставка к юбилею освобождения от финской оккупации

В Национальном музее 13 марта откроется выставка "Город, испытанный войной. К 75-летию освобождения Петрозаводска", сообщили в отделе развития и проектной деятельности музея.

В юбилейный для Петрозаводска год 75-летия освобождения от финской оккупации Национальный музей РК представляет музейную экспозицию, целью которой является сохранение памяти о городе, пережившем испытания войной в 1941-1944 годах.

Национальный музей РК планирует организовать вокруг этой выставки ряд встреч со свидетелями этого военного лихолетья – петрозаводчанами, увидевшими послевоенный город в первые дни после его освобождения.

Будет проведен круглый стол для педагогов, для всех, кто работает с молодежью "Как сегодня надо говорить с детьми о Великой Отечественной войне?".

Выставка создана на основе подлинных предметов и фотографий.

Сроки проведения выставки: 13 марта – 19 мая.