Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
18:00, 06 Марта 2019
фото: Национальный музей РК

В Карелии откроется выставка к юбилею освобождения от финской оккупации

Загрузка...

В Национальном музее 13 марта откроется выставка "Город, испытанный войной. К 75-летию освобождения Петрозаводска", сообщили в отделе развития и проектной деятельности музея.

В юбилейный для Петрозаводска год 75-летия освобождения от финской оккупации Национальный музей РК представляет музейную экспозицию, целью которой является сохранение памяти о городе, пережившем испытания войной в 1941-1944 годах.

Национальный музей РК планирует организовать вокруг этой выставки ряд встреч со свидетелями этого военного лихолетья – петрозаводчанами, увидевшими послевоенный город в первые дни после его освобождения.

Будет проведен круглый стол для педагогов, для всех, кто работает с молодежью "Как сегодня надо говорить с детьми о Великой Отечественной войне?".

Выставка создана на основе подлинных предметов и фотографий.

Сроки проведения выставки: 13 марта – 19 мая.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-03-06 18:19:51
Финская оккупация есть понятие относительное, как и собственно Великая Отечественная Война. Вторая Мировая и не более того. Реут, я правильно сказал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
27.02.2019, 11:15
Пивненко приехала в Питкяранту после митинга, на который жители вышли с бумажными вилами
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину

Аналитика

05.03.2019 13:05
Политкухня
Любовь прошла, никто не вспоминает 4
Три года назад считалось, что карельские чиновники должны полюбить проектный подход. Помните такую диковинную штуку?
"За школу и садик будем воевать!" 4
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 4
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»