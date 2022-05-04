В Карелии открылась навигация

Распоряжение об открытии навигации подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как сообщили в Комитете по безопасности и жизнедеятельности, с 6 мая навигация открылась в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале.

С 13 мая навигация открывается в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах, в городе Костомукше.

К сожалению, с начала года на водоемах в республике утонули уже 12 человек, отметили в комитете по безопасности и жизнедеятельности.

Карельские спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Судно должно быть исправным, а маршруты и сроки пребывания на водоёме необходимо сообщить близким. Обязательное наличие спасательных жилетов.