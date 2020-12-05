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В Карелии открыли современный кинотеатр в облезлом зале Дома культуры

Новости. Общество
12:43, 06 Декабря 2020
фото: Новая Ладога. г. Питкяранта/vk.com/newlag
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Депутат Совета Питкярантского городского поселения Павел Богданов возмущен состоянием зала, где открыли современный кинотеатр "Феникс".

Как пишет депутат Питкяранты от КПРФ на своей странице в "ВКонтакте", в Доме культуры города накануне торжественно открылся современный кинотеатр "Феникс". Теперь жители Питкяранты имеют возможность смотреть кино на большом экране, в хорошем цифровом качестве, как и зрители в больших городах в России. "Феникс" – 15-й кинозал в Карелии, модернизированный благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино.

"Да, новость очень хорошая. Приятно, что жителям города Питкяранта будет, куда сходить семьей, с детьми. Провести выходной за просмотром хорошего фильма на большом экране, посмотреть концерт с выступлением наших замечательных городских коллективов. Жителям города будет очень приятно! Но… Опять у меня возникло множество вопросов. Опять или снова мне не понять чиновников. Недоделали зал или просто фото неудачные получились?" - пишет депутат.

Богданов отметил, что на фото, которые были опубликованы в паблике районной газеты "Новая Ладога", видно, какие установили в зале красивые и удобные кресла, новый экран, новое оборудование. Но пол и стены в кинозале оставляют желать лучшего.

"Почему пол нельзя было сразу при замене кресел поменять или отремонтировать, покрасить. Видны следы от старых кресел, пол обшарпанный, местами в дырочку. Сцена, где торжественно разрезают ленточку, также давно без покраски. Страшно смотреть на торжественную часть. В этот раз у чиновников тоже краски не хватило? Также могли, наверное, всё-таки обновить, отремонтировать стены. На стенах видны следы от старой звуковой техники. Стены покрыты лаком 35-40 лет назад. Что за подход к делу? Почему все сейчас в стране, республике, нашем городе делается через...?" - возмущен депутат.

Ранее сообщалось, что в доме культуры Питкяранты перед открытием кинотеатра проводится ремонт. Полностью отремонтированы коридоры первого и второго этажей: положена плитка на втором этаже, покрашены стены, потолки, двери, заменена электропроводка, обновлены туалетные комнаты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-12-06 13:01:24
Очередной возмущенец :)
Off
2020-12-06 13:36:30
Врунов, социопат ..не все же такие как ты - вылизыватели . )))
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