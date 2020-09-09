Кинозал на полтысячи мест откроется в одном из городов Карелии

Власти Карелии проанонсировали открытие кинозала в Доме культуры Питкяранты, где для зрителей будет оборудовано более 400 мест.

Первый киносеанс в Питкярантском доме культуры планируется организовать до конца года, об этом сообщает паблик карельского правительства в соцсети.

Сейчас в доме культуры завершается ремонт. Полностью отремонтированы коридоры первого и второго этажей: положена плитка на втором этаже, покрашены стены, потолки, двери, заменена электропроводка, обновлены туалетные комнаты. Ремонт предполагается закончить до конца сентября.

В августе дом культуры в Питкяранте стал победителем конкурса Фонда кино. На средства субсидии оборудуют кинозал: приобретут современное оборудование, установят экран, заменят кресла. После ремонта в зрительном зале будет 429 мест, заявляют в правительстве.

Ранее сообщалось, что ветераны локальных войн из Сортавалы просят Парфенчикова отдать здание бывшего кинотеатра "Заря" под музей.