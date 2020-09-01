Ветераны локальных войн из Сортавалы просят Парфенчикова отдать здание бывшего кинотеатра "Заря" под музей

Ветераны десантных войск и локальных войн обратились к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой организовать в бывшем здании кинотеатра "Заря" в Сортавале военный музей и духовно-патриотический центр.

Ветераны десантных войск и локальных войн из Сортавалы записали видеообращение к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой помочь им получении в пользование здания бывшего кинотеатра "Заря", которое расположено на улице Советских космонавтов.

По словам руководителя общественной организации Виталия Сеньченкова, здание давно пустует, но сейчас выставлено на торги, и, скорее всего, в нем появятся торговые точки.

"Здание давно пустует. Там мы планировали разместить военный музей, а также создать духовно-патриотический центр, чтобы в нем занимались дети. Планировали вести занятия по патриотическому воспитанию молодежи, а также военно-строевую подготовку ребят, перед поступлением в военные вузы. С этим предложением мы обратились к главе города Крупину. Но получили отказ. Сегодня здание выставлено на торги. Скорее всего, там разместят торговые точки. Просим подключиться общественность и главу Карелии Артура Парфенчикова".

Как пояснил ветеран, здание было выбрано не случайно. Оно находится рядом с парком, где можно вести военную подготовку ребят на улице. Рядом находится училище и стадион - очень удобное расположение.

Видеообращение появилось в группе общественной организации ветеранов десантных войск и локальных войн Сортавалы.