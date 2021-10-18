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В Карелии открылся первый стационар для долечивания пациентов ковид-центров

Новости. Общество
15:36, 18 Октября 2021
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Для долечивания пациентов, выписанных из ковид-центров, на улице Мичуринской открылось отделение дневного стационара, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По мнению министра здравоохранения республики, новый стационар позволит снизить нагрузку на инфекционные отделения и освободить койки для тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке и комплексном лечении коронавирусной инфекции. Об этом Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

Дневной стационар, рассчитанный на 10-15 коек, будет работать в три, а при необходимости и в четыре смены. Ежедневно под руководством главных специалистов Минздрава Карелии медицинскую помощь смогут получать до 60 человек, отметил министр.

Пациентам дневного стационара на Мичуринской доступна ингаляционная, инфузионная и поддерживающая терапия.

В отделении есть всё необходимое оборудование, комфортные палаты, санитарные комнаты, помещения для отдыха медицинских работников. Персонал работает в СИЗах в связи с тем, что больные коронавирусом получают лечение сразу после выписки из ковидного стационара.

Ранее заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов подверг критике планы республиканских властей по реализации программы реабилитации переболевших коронавирусной инфекции. Как считает известный карельский эпидемиолог, программа может стать источником обогащения на долечивании от ковида.

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Комментарии

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Здоровый
2021-10-18 16:43:08
Долечивания!??? То есть , в больницах не лечат толком и выкидывают,как слухи ходят, раньше времени!? Освобождая койки другим будущим не долечиваемых?
drug
2021-10-18 15:54:15
Ранее, писали про 10 коеек. Пусть увеличили до 15 мест. Пусть в три смены - хотя слабо верится, что кто-либо пойдет на долечивание после 17.00 часов. Пусть 30 - 45 человек в течении дня получат лечение. Сколько им необходимо долечиваться 10-15 дней ? Т.е. за 10 дней всего 45 человек. Но это мизерная цифра с данными которые ежедневно публикует Минздрав.
На Ключевой есть санаторий на 150 мест и профиль аналогичный. Почему его нельзя задействовать ?
Кир
2021-10-18 15:52:26
Хоть так и то хорошо. :)
Гость
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