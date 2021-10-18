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Заслуженный врач Карелии выступил против региональной программы реабилитации переболевших ковидом

Новости. Общество
14:07, 18 Октября 2021
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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Карельский эпидемиолог опасается, что программа станет источником заработка на выживших.

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов подверг критике планы республиканских властей по реализации программы реабилитации переболевших коронавирусной инфекции. Как считает известный карельский эпидемиолог, программа может стать источником обогащения на долечивании от ковида.

«В Карелии сформирован новый состав Законодательного собрания. В первые же дни депутаты успели рассмотреть и вопрос о ковиде. Удивительно, их заинтересовал не провал вакцинации против ковида, не драматическое развитие региональной эпидемии. Нет! Рассмотрен вопрос о программе реабилитации переболевших этой новой вирусной инфекцией, – заявил заслуженный врач Карелии в интервью «Столице на Онего». – Реабилитация, то есть долечивание – это дискуссионное направление в медицине. Можно назвать очень небольшое число стран, где эта тема без больших успехов развивается, прежде всего, для возвращения к жизни наркозависимых людей. Авторы регионального проекта программы реабилитации утверждают, что такой программы, какая будет в России и Карелии, нет нигде в мире! Обещано на ее финансирование почти сто миллиардов рублей! На этом можно серьезно заработать. Долечивается пациент, это долечивание оплачивает фонд обязательного страхования или бюджет. Нужна для долечивания инфраструктура – находятся инвестиции. Интересна и такая деталь, чем больше в регионе будет переболевших ковидом, чем больше людей будет с постковидными осложнениями, тем большую сумму можно ожидать на финансирование региональной программы. Как вам приоритеты? Выходит, пусть эта эпидемия развивается, как развивается, а мы будем долечивать тех, кто останется живыми и будем зарабатывать?».

Читайте полностью интервью с эпидемиологом Александром Гавриловым в рубрике «Обществоведение».  

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Комментарии

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drug
2021-10-18 14:14:28
Очень смешно.
Будем долечивать - лишь бы больницу не открывать.
Все в интересах одного юридического лица.
Но программа провальная для больных.
Горожанин
2021-10-18 14:12:41
Очень многим выгодна эпидемия. Иначе давно бы всех вакцинировали. Поэтому и процветает "антипрививочная" компания в СМИ, и меры борьбы принимаются половинчатые...
Гость
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