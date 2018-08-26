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Новости. Общество
09:33, 26 Августа 2018

В Карелии открылся природно-культурный парк по мотивам "Калевалы"

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В горном парке "Рускеала" рядом с Итальянским карьером открылся первый в Карелии природно-культурный парк по мотивам народного эпоса "Калевала", который будет работать круглый год.

Как рассказали в правительстве республики, идея создания парка "Калевала" принадлежит команде проекта KareliaSportFest. Место – Сортавальский район – для его создания выбрано неслучайно. Именно в окрестностях Сортавалы 190 лет назад финский фольклорист Элиас Леннрот записал первые народные песни, ставшие основой известного на весь мир народного эпоса "Калевала". 

В парке, который открыл вчера глава Карелии Артур Парфенчиков, уже сейчас появились первые обитатели – каменные скульптуры древних богов и деревянные фигуры главных героев. В дальнейшем туристческий объект будет развиваться и расширяться. Летом будущего года на его территории на полтора километра протянется эко-тропа для прогулок.

Территория парка поделена на две части: темная – Похьела, где обитает старуха Лоухи, и светлая – Вяйнола, откуда родом Вяйнямейнен. Эти "стороны" стилизованы самой природой, первая – мрачный каменный обрыв с огороженной смотровой площадкой, вторая – красивая и просторная поляна.

Осенью в парке запустят квест: желающие смогут преодолеть несколько испытаний и проверить свои знания. Когда путь будет пройден, участникам подарят памятный сувенир.
Парк подразумевает не просто обзор скульптур, а интерактив – например, можно будет сыграть на кантеле Вяйнямейнена и попробовать поймать дикого коня Хийси с помощью веревки подобно отважному охотнику Лемминкяйнену, сообщается на сайте правительства Карелии.

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