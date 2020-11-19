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В Карелии открывается лыжный сезон

Новости. Спорт
17:40, 20 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов/"Столица на Онего"
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В местечке Новое Лососинное под Петрозаводском пройдет первая гонка сезона 2020/2021, сообщили в Минспорта республики.

Лыжники планируют открыть сезон 28 ноября в местечке Новое Лососинное. Участников первой гонки ждет дистанция 7 км по лесной трассе.

В рамках мероприятия также состоится церемония награждение победителей и призеров общего зачета Кубка Tour de Karjala 2019/2020. В связи с ограничительными мерами весной 2020 года официально подвести итоги не удалось.

Организаторы, Tour de Karjala, приглашают всех любителей лыжного спорта активно провести этот зимний день.

В случае отсутствия снежного покрова 28 ноября в Новом Лососинном состоится забег в формате квеста. Организаторы подготовили интересную дистанцию, которая будет отмечена на карте.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер повалил деревья на лыжной трассе "Фонтаны" в Петрозаводске.

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