В Карелии открывается новый железнодорожный туристический маршрут

Добраться до горы Воттоваара теперь можно будет на рельсовом автобусе, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 15 июня по 28 августа для жителей и гостей республики, желающих посетить гору Воттоваара, ОАО «РЖД» организует пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом по маршруту Сортавала–Суккозеро.

Новый маршрут открывается с целью повышения транспортной доступности жителей Сортавальского, Суоярвского и Муезерского муниципальных районов, а также с целью развития внутреннего туризма.

Перевозки по указанному маршруту будут выполняться рельсовыми автобусами со специально оборудованными местами для велосипедов (13 мест) РА-1 по субботам и воскресеньям по следующему расписанию движения:

— время отправления со станции Сортавала в 5.00, прибытие на ст. Суккозеро в 9.35.

— время отправления со ст. Суккозеро в 15.41, прибытие на ст. Сортавала в 20.12.

Маршрутом движения предусмотрены следующие остановки:

Хелюля, Кааламо, Маткаселькя, Янисъярви, Леппясюрья, Райканкоски, Лоймола, Пийтсиеки, Суоярви-1, Суоярви-2, Найстенъярви, Лахкаламен, Поросозеро, Аконъярви, Гимольская, Петрогранит и Руголамби.

В РЖД отмечают, что расписание поезда составлено таким образом, чтобы туристы смогли совершить восхождение на гору Воттоваара, а после вернуться в Сортавалу и совершить пересадку на «Ласточку» № 828 Сортавала–Санкт-Петербург или на поезд № 160, следующий до Москвы.

Приобрести билеты на поезд № 929/930 Сортавала– Гимольская–Суккозеро можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билета — 1500 рублей.