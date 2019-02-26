В Карелии отмечает рост долгов по зарплате

Задолженность по зарплате на предприятиях и в учреждениях Карелии, сократившаяся в конце 2018 года, в январе выросла сразу на 18,4% или на 12,2 млн рублей.

По данным Карелиястата, суммарная задолженность по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 февраля составила 78,1 млн рублей.

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 38,2% приходится на транспорт, 23,7% – на обрабатывающие производства 15,3% – на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 15,0% – на добычу полезных ископаемых.

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