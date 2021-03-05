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В Карелии отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Новости. Общество
11:32, 06 Марта 2021
фото: © pixabay
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Больничные жителей Карелии старше 65 лет больше продлеваться не будут, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

"На данный момент в республике наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Количество выявляемых случаев инфицирования COVID-19 значительно снизилось по сравнению с пиковыми значениями, отмечавшимися в конце минувшего года. Это связано как с формированием естественного иммунитета у лиц, перенесших заболевание, так и с продолжающейся массовой вакцинацией. В том числе от новой коронавирусной инфекции активно прививаются пожилые жители республики: первым компонентом вакцинировались уже почти 12 тысяч человек старше 60 лет. Все это позволило отменить для данной категории граждан режим самоизоляции, на период которого действовали больничные", - говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, право продлить больничные для работающих граждан старше 65 лет действовало по 5 марта 2021 года. Оно касалось граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.

Ранее глава Карелии разрешил кафе и ресторанам работать круглосуточно и смягчил другие ограничения в республике.

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