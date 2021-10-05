В Карелии отобрали права на управление водным транспортом у пьющих лодочников

По искам Карельского транспортного прокурора суд лишил права управления маломерными судами пятерых алкоголиков.

Установлено, что местные жители, которые состоят на учете в связи с алкогольной зависимостью, имели удостоверение на право управления маломерными судами. Это создает реальную угрозу безопасности движения и может привести к происшествиям на водном транспорте, заявили в транспортной прокуратуре Карелии.

В результате в суд было направлено 5 исковых заявлений с требованием о прекращении действия права управления маломерными судами по состоянию здоровья. Суд поддержал прокуратуру и лишил пятерых лодочников прав.

Ранее транспортная прокуратура провела проверку из-за посадки на мель сухогруза в порту в Карелии.