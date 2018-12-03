В Карелии отправили в суд дело мужчины, который из ревности поджег подругу

В городе Кемь перед судом предстанет 31-летний мужчина, который облил подругу бензином и поджег ее.

По версии следствия, в ночь на 20 октября 2018 года обвиняемый распивал спиртное дома у своей знакомой в Кеми. В ходе застолья между ними случилась ссора на фоне ревности, в ходе которой обвиняемый облил женщину бензином и поджег. Она получила ожоги лица, шеи, туловища и конечностей.

Умысел на убийство до конца не был доведен. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 20 лет колонии.