В Карелии отправили в суд дело мужчины, который из ревности поджег подругу

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В городе Кемь перед судом предстанет 31-летний мужчина, который облил подругу бензином и поджег ее.
По версии следствия, в ночь на 20 октября 2018 года обвиняемый распивал спиртное дома у своей знакомой в Кеми. В ходе застолья между ними случилась ссора на фоне ревности, в ходе которой обвиняемый облил женщину бензином и поджег. Она получила ожоги лица, шеи, туловища и конечностей.
Умысел на убийство до конца не был доведен. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 20 лет колонии.
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