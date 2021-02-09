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В Карелии отправили за решетку подростков, до полусмерти избивших сверстника

Новости. Криминал
17:31, 10 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев
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В Костомукше трое несовершеннолетних до полусмерти запинали 16-летнего подростка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что днем 8 июля 2020 года трое подростков, находясь на улице в Костомукше, спровоцировали конфликт с 16-летним молодым человеком и избили его руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью. В результате потерпевший был доставлен в больницу.

В ходе следствия и при рассмотрении уголовного дела в суде тщательно изучены сведения о личности подсудимых, двое из которых характеризовались крайне отрицательно, ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, а один из соучастников был замечен в противоправной деятельности впервые.

Приговором суда двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года и 1,5 года, соответственно, с отбыванием в воспитательной колонии. Подростку, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, на стадии предварительного расследования признал вину в совершении преступления, активно способствовал его раскрытию, раскаялся в содеянном и принял меры к заглаживанию вреда, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Кроме того, удовлетворен иск в интересах несовершеннолетнего потерпевшего на общую сумму 450 тысяч рублей, которые предстоит выплатить осужденным и их родителям, в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

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