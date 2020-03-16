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В Карелии отремонтируют 330 км федеральных трасс

Новости. Общество
17:20, 17 Марта 2020
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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В Упрдор "Кола" рассказали о планах дорожных работ в республике на 2020 год.

По сообщению управления, в этом году в Карелии начнется строительство нового 21-километрового участка трассы "Сортавала". Он станет продолжением обхода населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро.  Строительство отрезка с 445 по 469 км с обходом деревни Маньга решит задачу по спрямлению и исправлению продольного профиля дороги и обеспечению безопасности дорожного движения за счет строительства развязки, которая соединит две федеральные трассы – "Кола" и "Сортавала".

Всего же в 2020 году в Карелии в нормативное состояние приведут 330 км федеральных дорог. Так, в Сегежском районе завершат двухлетний капитальный ремонт 47 километров (км 725 - 772 км) автодороги Р-21 "Кола". В прошлом году сдали в эксплуатацию 11 км, остальные 36 км планируют сдать осенью 2020 года.

Завершается капремонт подъезда к международному автомобильному пункту пропуска "Вяртсиля". Более 40 км этой трассы, ставшей федеральной в 2017 году, уже приведены к нормативу, еще 12 км сдадут в этом году.

Свыше 270 км федеральных трасс республики обновят в ходе устройства защитных и слоев износа, в также благодаря поверхностной обработке. Наибольший объем этих работ придется на трассу А-137, принятую в федеральную собственность в 2019 году.  

На подъезде к Петрозаводску, что в составе трассы А-215, ставшей федеральной в прошлом году, продолжатся работы по ликвидации деформаций покрытия. Мера позволит обеспечить безопасный проезд по дороге до проведения капремонта, проектная документация на который уже находится в разработке.

Ранее сообщалось, что ремонт 140 км дорог в Карелии обойдется в 2 млрд рублей.

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