В Карелии ожидаются небольшой снег и слабая метель

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В воскресенье, 13 января погода на территории республики существенно не изменится.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, на территории Карелии 13 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-западный, западный 8-13 м/с, днем западный, юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха –3…–8 градусов в течение суток, местами до -13.
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