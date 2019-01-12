В Карелии ожидаются небольшой снег и слабая метель

В воскресенье, 13 января погода на территории республики существенно не изменится.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, на территории Карелии 13 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный 8-13 м/с, днем западный, юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха –3…–8 градусов в течение суток, местами до -13.