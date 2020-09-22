В Карелии пенсионер на кроссовере устроил аварию с двумя мотоциклами

В Сегежском районе на въезде в дачный кооператив произошло столкновение кроссовера и двух мотоциклов, пострадавшим потребовалась помощь врачей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 22 сентября, в 14.20 на 742 км трассы "Кола", в Сегежском районе, на пересечении неравнозначных дорог, 73-летний водитель, автомобиля Vortex Tingo при повороте на второстепенную дорогу не уступил дорогу мотоциклу "Harley-Davidson" под управлением 50-летнего водителя и мотоциклу "Harley-Davidson" под управлением 47-летнего водителя и совершил с ними столкновение.

В результате ДТП 50-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, прибывшей на место бригадой Скорой помощи ему была оказана медицинская помощь.