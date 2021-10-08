В Карелии пенсионер обворовал предприятие, чтобы оборудовать свой собственный станок

В Лоухском районе 74-летний местный житель вынес с лесозаготовительного предприятия щит управления станка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление от работников лесозаготовительной организации, базирующейся в одном из поселков. Они обнаружили, что кто-то украл щит управления торцовочного станка по дереву. Сумма ущерба была оценена в 16 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 74-летний местный житель, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Как выяснилось, ранним утром мужчина свободно проник на неохраняемую территорию организации и вынес устройство, чтобы затем переоборудовать свой собственный станок. Но оно не подошло, и в настоящее время оборудование возвращено законному владельцу.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.