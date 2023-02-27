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В Карелии пенсионер после традиционного похода в баню ударил сожительницу поленом по голове

Новости. Криминал
14:32, 01 Марта 2023
фото: © vgorodeperm.ru

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Житель Муезерского района получил штраф за побои своей сожительницы.

Муезерский районный суд признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения — побоях сожительницы. С учетом правонарушения впервые, признания вины, раскаяния мужчине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Об этом сообщили в Муезерском районном суде.

В ходе процесса выяснилось, обвиняемый в одно и тоже время получает пенсию и после этого каждый раз употребляет спиртные напитки, но старается пить не в больших количествах. Однако, в октябре соблюсти эту традицию не получилось, пенсионер решил выпить водки, что не понравилось его сожительнице. Произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил полено, лежавшее возле печи и ударил им потерпевшую по голове не менее трех раз. Кровоподтек, небольшая рана на голове стали причиной кратковременного расстройства здоровья сожительницы.

Действия мужчины были квалифицированы судьей, как нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ и не содержат уголовно наказуемого деяния.

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