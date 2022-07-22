В Карелии пенсионер повредил машину дамы, поскольку она заняла «его место»

Против пенсионера из Петрозаводска возбуждено уголовное дело за повреждение чужого автомобиля, который помешал ему припарковаться на привычном месте.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 33-летней автомобилистки. Она сообщила, что во дворе жилого дома микрорайона Перевалка неизвестный мужчина повредил её машину. Об этом сообщает МВД.

Женщина находилась в гостях у приятельницы. Там она услышала звук сработавшей автосигнализации. Выйдя на улицу, она увидела незнакомца, который высказал недовольство тем, как та припарковала свой автомобиль. Позднее заявительница обнаружила повреждения на иномарке.

Участковый изучил видео с камер наблюдения, опросил очевидцев и установил детали произошедшего, а также подозреваемого — 64-летнего петрозаводчанина.

Пенсионер, проживающий в этом же доме, вернулся из поездки и не смог припарковать автомобиль на привычном месте. Разозлившись, он, по версии полиции, кулаками нанёс несколько ударов по кузову чужого авто, причинив ущерб на сумму 49 тыс. рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), максимальное наказание по которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что конфликт между водителями произошел на автотрассе в Карелии.