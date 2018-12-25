В Карелии пенсионер в надежде получить 60 млн рублей влез в долги

В полицию Костомукши обратился 74-летний горожанин с заявлением о краже свыше 400 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что в середине декабря ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации.

Он сообщил, что ранее пенсионер приобрел по Интернету некачественные медицинские препараты определенного производителя и ему полагается денежная компенсация.Пенсионер поверил незнакомцу.

Звонивший убедил пожилого мужчину в том, что тот получит 60 миллионов рублей, однако для получения крупной суммы ему необходимо оплатить налог, услуги адвоката и комиссию за перевод.

Житель Костомукши поверил в сценарий, разыгранный мошенниками, и перевел на различные счета злоумышленников более 400 тысяч рублей. Родственники гражданина узнали, что он ищет, у кого занять деньги, расспросили его, в чем дело и объяснили, что тот стал жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.