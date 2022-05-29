В Карелии пенсионера, из сострадания задушившего тяжелобольную сожительницу, отправили в колонию

В Пудоже на 8 лет осудили мужчину, из сострадания задушившего сожительницу, которая не могла ходить, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в феврале 63-летний мужчина в Пудоже из сострадания к своей сожительнице ввиду ее длительного заболевания задушил потерпевшую шарфом.

Приговором Пудожского районного суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что обвиняемый проживал со своей 56-летней сожительницей, которая не могла самостоятельно передвигаться. Женщина нуждалась в постоянном уходе. В феврале 2022 года, желая облегчить страдания женщины, пенсионер задушил ее.