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В Карелии пенсионера оштрафовали на 60 тысяч рублей за "раздачу водки"

Новости. Криминал
14:20, 17 Марта 2021
фото: © Рixabay/Skitterphoto
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В Сортавале 63-летний мужчина, попав под суд за незаконную торговлю алкоголем, заявил, что раздавал водку нуждающимся бесплатно, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы поддержала гособвинение по уголовному делу о незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции. Его фигурантом стал 63-летний местный житель, который в декабре 2019 года уже привлекался к административной ответственности за приторговывание водкой. В мае 2020 пенсионер продал за 200 рублей спиртосодержащую жидкость своему постоянно клиенту, который в этот раз пришел, как участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

В суде подсудимый свою вину в совершенном преступлении не признал. По его словам, он, находясь на пенсии, покупал спиртосодержащую жидкость и раздавал ее нуждающимся бесплатно.

"Доводы подсудимого были опровергнуты совокупностью собранных по делу доказательств. Кроме того, в судебном заседании было установлено, что после проведения «проверочной закупки» он выказывал угрозы в адрес мужчины, который приобрел у него спиртосодержащую жидкость, с целью понудить его написать в прокуратуру города заявление о том, что такой продукции он на самом деле у него не приобретал", - говорится в сообщении ведомства.

Сортавальский городской суд признал пенсионера виновным и наказал штрафом в 60 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что паленой водкой торговали в гаражах в городе бумажников в Карелии.

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Комментарии

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бюджет
2021-03-17 16:13:36
Ежели бесплатно, то это не водка, это антисептик против коронавируса, Благородное дело ОПЯТЬ загубили!
кир
2021-03-17 15:40:19
Возбудились защитники педофила.
кир
2021-03-17 15:02:03
Это насмешка, - сказал кот.
Off
2021-03-17 15:26:18
кир, твой подельники.
David .
2021-03-17 15:34:24
Off, да какой подельник? Кирка беден и глуп. :)
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