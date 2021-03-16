В Карелии пенсионера оштрафовали на 60 тысяч рублей за "раздачу водки"

В Сортавале 63-летний мужчина, попав под суд за незаконную торговлю алкоголем, заявил, что раздавал водку нуждающимся бесплатно, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы поддержала гособвинение по уголовному делу о незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции. Его фигурантом стал 63-летний местный житель, который в декабре 2019 года уже привлекался к административной ответственности за приторговывание водкой. В мае 2020 пенсионер продал за 200 рублей спиртосодержащую жидкость своему постоянно клиенту, который в этот раз пришел, как участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

В суде подсудимый свою вину в совершенном преступлении не признал. По его словам, он, находясь на пенсии, покупал спиртосодержащую жидкость и раздавал ее нуждающимся бесплатно.

"Доводы подсудимого были опровергнуты совокупностью собранных по делу доказательств. Кроме того, в судебном заседании было установлено, что после проведения «проверочной закупки» он выказывал угрозы в адрес мужчины, который приобрел у него спиртосодержащую жидкость, с целью понудить его написать в прокуратуру города заявление о том, что такой продукции он на самом деле у него не приобретал", - говорится в сообщении ведомства.

Сортавальский городской суд признал пенсионера виновным и наказал штрафом в 60 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что паленой водкой торговали в гаражах в городе бумажников в Карелии.