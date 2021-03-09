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В Карелии пенсионерка отбилась клюкой от грабителя, пытавшегося отобрать у нее рюкзак

Новости. Криминал
11:13, 10 Марта 2021
фото: © shutterstock.com
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В Сегеже молодому человек не удалось уйти от крепкой пенсионерки, вставшей на защиту своего рюкзака.

В сегежскую полицию обратилась 63-летняя местная жительница. Она сообщила, что на улице неизвестный мужчина попытался отобрать у нее рюкзак. Пенсионерка оказалась не робкого десятка: с помощью трости она дала нападавшему отпор, и тот сбежал, не осуществив задуманное. Женщина запомнила приметы злоумышленника и рассказала стражам правопорядка, что уже видела его в одном из городских дворов. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Благодаря полученной информации полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Сегежи.

Он признал вину. Мужчина рассказал полицейским, что надеялся найти в рюкзаке пенсионерки деньги, которые впоследствии планировал потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.  Мужчине грозит за грабеж до 4 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, у 84-летней жительницы Петрозаводска угнали авто за 23 тысячи рублей.

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