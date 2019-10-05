В Карелии пенсионерка пострадала в лобовом столкновении на трассе

Сложные погодные условия могли стать причиной дорожного происшествия, в котором пострадала пассажирка.

Как поясняют госавтоинспекторы Сегежи, в пятницу, 4 октября, на дорогах района из-за сильного снегопада и метели была плохая видимость.

В 20.25, на автодороге "Тикша-Ледмозеро-Костомукша" 29-летний водитель автомобиля Toyota Hiace не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Scania.

В результате ДТП травмирована 65 - летняя пассажирка автомобиля Toyota Hiace, жительница Костомукши. Женщина с переломом ноги была доставлена в ЦРБ Костомукши попутным транспортом, где ей была оказана медицинская помощь и назначено стационарное лечение. Водители не пострадали.