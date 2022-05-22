В Карелии пенсионерке пришлось снять жилье, чтобы не замерзнуть в аварийном доме

Пожилая жительница Кемского района вынуждена была на свою маленькую пенсию всю зиму снимать квартиру, чтобы не замерзнуть в аварийном доме, откуда ее никак не могут переселить.

В паблике «КПРФ Карелии» сообщается, что депутат Заксобрания от коммунистов Андрей Монастыршин работал в Кемском районе. В Рабочеостровске депутат побывал у пенсионерки Надежды Евграфовны Аксеновской, которая проживает в аварийном доме.

«Зимой Надежда Евграфовна снимала квартиру на свою небольшую пенсию, потому что в собственном аварийном доме невозможно зимовать — печки и полы разваливаются. Надежда Евграфовна неоднократно обращалась в различные органы по вопросу предоставления альтернативного жилья, но безрезультатно», — рассказал народный избранник.

Андрей Монастыршин надеется, что совместно с муниципальной властью и органами прокуратуры у него получится помочь пенсионерке решить вопрос с жильем.