В Карелии пенсионерку с переломом доставили в больницу на вертолете

Врачи санавиации госпитализировали женщину с закрытым переломом шейки левого бедра, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Сегежи в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова в Петрозаводске на вертолете санавиации доставили 63-летнюю женщину с закрытым переломом шейки левого бедра.