В Карелии перед судом предстанет мужчина, воспользовавшийся невнимательностью школьницы

Рабочий в Муезерском районе угнал припаркованный у школы велосипед за 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района обратилась 39-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный угнал велосипед ее несовершеннолетней дочери.

По словам заявительницы, девочка поехала на велосипеде на уроки. Возле школы она припарковала его, а когда учебный день подошёл к концу, обнаружила, что велосипед пропал. О случившемся она рассказала маме спустя два дня, так как боялась, что её будут ругать. Причинённый материальный ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — им оказался 39-летний местный житель. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что производил демонтаж здания, расположенного неподалёку от школы. Увидев велосипед, не оборудованный противоугонной системой, мужчина решил угнать его. Транспортное средство он в итоге продал, а деньги потратил.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.