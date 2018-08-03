В Карелии перевернулся автомобиль, пострадала девушка

По теме
Загрузка...
В Пудожском районе пьяный водитель без прав совершил ДТП, в котором пострадала 26-летняя девушка. Об этом сообщает ГИБДД по Карелии.
Авария произошла минувшей ночью в 3 км от деревни Куганаволок.
"Водитель автомобиля ВАЗ-21120, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате происшествия травмы получила 26-летняя пассажирка", - рассказали в Госавтоинспекции.
Пострадавшей назначено лечение на дому.
По теме
Выбор читателей
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
31.07.2018, 21:30
28.07.2018, 12:39
01.08.2018, 13:03
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
Сегодня 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии