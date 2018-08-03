В Карелии перевернулся автомобиль, пострадала девушка

В Пудожском районе пьяный водитель без прав совершил ДТП, в котором пострадала 26-летняя девушка. Об этом сообщает ГИБДД по Карелии.

Авария произошла минувшей ночью в 3 км от деревни Куганаволок.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21120, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате происшествия травмы получила 26-летняя пассажирка", - рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадавшей назначено лечение на дому.