В Карелии пес не перенес третьего покушения на свою жизнь

В двух деревнях Карелии волки загрызли 5 собак, одну из них дикие звери пытались съесть дважды.

Нашествие диких животных испытали на себе жители деревень Юргелица и Куккойла, пишет местная газета Пряжинского района "Наша жизнь". Так, у одной из жительниц Куккойлы на прошлой неделе волки съели дворового пса.

"Деревня наша небольшая – всего несколько домов. На зиму остается только четыре человека. О том, что в соседней деревне Юргелица волки утащили поочередно четырех собак, я слышала. Вот и до нашей собаки добрались. Ночью нас с мужем разбудил громкий лай. Мы решили, что собака через некоторое время сама успокоится и выяснять причину шума не стали. Наутро верный пес нас не встретил. Мы предположили, что дело в нападении волков. Следы от лап огромного размера подтвердили наши опасения. Пса жалко. Он же у нас уже три покушения на свою собачью жизнь пережил от волков", – рассказала изданию местная жительница.