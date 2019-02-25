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Новости. Происшествия
11:45, 25 Февраля 2019
фото: © AP Video via AP

В Карелии пес не перенес третьего покушения на свою жизнь

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В двух деревнях Карелии волки загрызли 5 собак, одну из них дикие звери пытались съесть дважды.

Нашествие диких животных испытали на себе жители деревень Юргелица и Куккойла, пишет местная газета Пряжинского района "Наша жизнь". Так, у одной из жительниц Куккойлы на прошлой неделе волки съели дворового пса.

"Деревня наша небольшая – всего несколько домов. На зиму остается только четыре человека. О том, что в соседней деревне Юргелица волки утащили поочередно четырех собак, я слышала. Вот и до нашей собаки добрались. Ночью нас с мужем разбудил громкий лай. Мы решили, что собака через некоторое время сама успокоится и выяснять причину шума не стали. Наутро верный пес нас не встретил. Мы предположили, что дело в нападении волков. Следы от лап огромного размера подтвердили наши опасения.  Пса жалко. Он же у нас уже три покушения на свою собачью жизнь пережил от волков", – рассказала изданию  местная жительница.

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Комментарии

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doris
2019-02-25 12:59:21
Как мило- "верный пёс" не встретил! А выйти с топором или вилами и помочь верному другу не судьба? Бедное животное, такие равнодушные хозяева достались.!
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