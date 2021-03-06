В Карелии пьяная дама села за руль в канун 8 марта: теперь она пешеход

Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой сидела нетрезвая женщина.

Седьмого марта в 2 часа ночи на дороге "Кола-госграница" костомукшские инспекторы остановили автомобиль "Hyundai", которым управляла 46 - летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Об этом информирует ГИБДД.

Женщине предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и по решению суда она будет лишена водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Автомобиль был эвакуирован на стоянку.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы в Карелии устроят облаву на пьяных водителей в праздничные дни.