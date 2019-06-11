В Карелии пьяная рецидивистка чуть не задушила полицейского, "сражаясь" за ребенка

У женщины забрали ребенка во время пьянки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Осуждённая, ранее дважды лишённая родительских прав, вечером 6 января, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в дежурную часть полиции и сообщила о том, что её сожитель запер её в квартире и забрал ребенка.

По вызову приехали 3 сотрудника полиции. Пообщавшись с ней через дверь, после квартирного обхода установили место нахождения ребёнка.

К тому времени подошёл и сожитель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку с такими родителями полуторагодовалого ребёнка оставлять небезопасно, было принято решение передать его родственникам.



Узнав об этом, осуждённая стала вести себя агрессивно и обматериала полицейских.

Затем ей этого показалось мало, и она ударила полицейского, в связи с чем в отношении подсудимой пришлось применить наручники и поместить её в служебную машину.



Находясь в машине, подсудимая не угомонилась, воспользовалась тем, что между отсеком для доставляемых лиц и пассажирским отсеком нет перегородки. Она перебросила руки в наручниках через голову инспектора по делам несовершеннолетних и стала душить.



Подсудимую пришлось успокоить при помощи газового баллончика и физической силы в целях прекращения её нападения.



От более тяжких последствий инспектора спас только толстый шарф, который был у неё на шее, поскольку к моменту, когда другие сотрудники полиции её спасали от удушения, она побелела, стала задыхаться и терять сознание, затем не могла говорить.

После случившегося подсудимая перестала пить, трудоустроилась, встала на учёт к наркологу, иных правонарушений не совершала.

Суд признал её виновной в совершении 3-х преступлений и по совокупности назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учётом наличия малолетнего ребёнка суд отсрочил назначенное наказание до 2030 года.