Подписаться
Новости. Криминал
13:19, 11 Июня 2019
фото: © Архив ТАСС/Руслан Шамуков

В Карелии пьяная рецидивистка чуть не задушила полицейского, "сражаясь" за ребенка

Загрузка...

У женщины забрали ребенка во время пьянки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Осуждённая, ранее дважды лишённая родительских прав, вечером 6 января, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в дежурную часть полиции и сообщила о том, что её сожитель запер её в квартире и забрал ребенка.

По вызову приехали 3 сотрудника полиции. Пообщавшись с ней через дверь, после квартирного обхода установили место нахождения ребёнка.

К тому времени подошёл и сожитель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку с такими родителями полуторагодовалого ребёнка оставлять небезопасно, было принято решение передать его родственникам.

Узнав об этом, осуждённая стала вести себя агрессивно и обматериала полицейских. 

Затем ей этого показалось мало, и она ударила полицейского, в связи с чем в отношении подсудимой пришлось применить наручники и поместить её в служебную машину.

Находясь в машине, подсудимая не угомонилась, воспользовалась тем, что между отсеком для доставляемых лиц и пассажирским отсеком нет перегородки. Она перебросила руки в наручниках через голову инспектора по делам несовершеннолетних и стала душить.

Подсудимую пришлось успокоить при помощи газового баллончика и физической силы в целях прекращения её нападения.

От более тяжких последствий инспектора спас только толстый шарф, который был у неё на шее, поскольку к моменту, когда другие сотрудники полиции её спасали от удушения, она побелела, стала задыхаться и терять сознание, затем не могла говорить.

После случившегося подсудимая перестала пить, трудоустроилась, встала на учёт к наркологу, иных правонарушений не совершала.

Суд признал её виновной в совершении 3-х преступлений и по совокупности назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учётом наличия малолетнего ребёнка суд отсрочил назначенное наказание до 2030 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-11 14:07:32
Непрофессионализм большого числа ментов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

10.06.2019 11:20
Обществоведение
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2019 15:50
Личное мнение
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 5
Администрация Петрозаводска готова снести памятный знак вместе с Аллеей городов-побратимов ради типовой колонны?
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»