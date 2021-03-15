В Карелии пьяная женщина зарезала брата

Суд арестовал женщину, которую подозревают в убийстве собственного брата.

Следователи Костомукши расследуют уголовное дело в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в совершении убийства. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, пятого марта обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения дома в поселке Волома Муезерского района поссорилась со своим 49-летним братом и напала на него с ножом, причинив множественные колото-резаные ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд заключил женщину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в районе Карелии арестовали мужчину, зарезавшего свою гостью.