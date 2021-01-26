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В Карелии пьяный юноша забил соседа до смерти

Новости. Криминал
12:49, 27 Января 2021
фото: © Коллаж freepik.com / pixabay.com
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В Сегеже 17-летний молодой человек напился, после чего напал на своего соседа и убил его.

Сегежские следователи расследуют уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом информируют в карельском Следкоме.

По версии следствия, в момент происшествия обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в подъезде одного из многоквартирных домов в Сегеже, он поссорился с соседом и напал на него с кулаками. Затем конфликт продолжился в квартире потерпевшего, где обвиняемый причинил хозяину травмы, от которых тот скончался на месте происшествия.

Суд заключил несовершеннолетнего обвиняемого под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в карельской глуши во время пьянки произошло убийство.

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