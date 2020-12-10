В Карелии пьяный покупатель решил, что очередная бутылка достанется ему в подарок

В Кондопоге задержали мужчину, пытавшего пройти с бутылкой спиртоного мимо кассы, сообщили в Росгвардии Карелии.

Днем 9 декабря на пульте централизованного наблюдения Кондопожского отдела вневедомственной охраны сработал сигнал тревожной сигнализации. Работники магазина алкогольной продукции сообщили группе задержания Росгвардии, прибывшей на место происшествия, что по мониторам системы видеонаблюдения заметили, как посетитель похитил бутылку спиртного.

Задержали нарушителя, когда он миновал кассу, не оплатив товар. Помимо административной ответственности за хищение товара из магазина, мужчине придется ответить и за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.