В Карелии пьяный мужчина ворвался в чужой дом и напал на семейную пару

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В Костомукше "мобильный телохранитель" помог женщине вызвать помощь, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище и нанесении телесных повреждений.
В минувшее воскресенье 22 апреля в 20.18 сигнал "мобильного телохранителя" поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Костмукши.
По адресу клиента немедленно выехала группа задержания и выяснила, что тревожную кнопку нажала женщина, проживающая с супругом в одном из общежитии города.
Их тихий семейный вечер был нарушен тем, что в комнату ворвался пьяный мужчина и напал на хозяина. Через две минуты на помощь прибыли сотрудники Росгвардии.
Нарушитель передан следственно-оперативной группе.
Выяснением причин произошедшего занимается полиция.
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