В Карелии пьяный мужчина ворвался в чужой дом и напал на семейную пару

В Костомукше "мобильный телохранитель" помог женщине вызвать помощь, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище и нанесении телесных повреждений.

В минувшее воскресенье 22 апреля в 20.18 сигнал "мобильного телохранителя" поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Костмукши.

По адресу клиента немедленно выехала группа задержания и выяснила, что тревожную кнопку нажала женщина, проживающая с супругом в одном из общежитии города.

Их тихий семейный вечер был нарушен тем, что в комнату ворвался пьяный мужчина и напал на хозяина. Через две минуты на помощь прибыли сотрудники Росгвардии.

Нарушитель передан следственно-оперативной группе.

Выяснением причин произошедшего занимается полиция.