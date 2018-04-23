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Новости. Происшествия
18:40, 23 Апреля 2018

В Карелии пьяный мужчина ворвался в чужой дом и напал на семейную пару

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В Костомукше "мобильный телохранитель" помог женщине вызвать помощь, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище и нанесении телесных повреждений.

В минувшее воскресенье 22 апреля в 20.18 сигнал "мобильного телохранителя" поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Костмукши.

По адресу клиента немедленно выехала группа задержания и выяснила, что тревожную кнопку нажала женщина, проживающая с супругом в одном из общежитии города.

Их тихий семейный вечер был нарушен тем, что в комнату ворвался пьяный мужчина и напал на хозяина. Через две минуты на помощь прибыли сотрудники Росгвардии.

Нарушитель передан следственно-оперативной группе.

Выяснением причин произошедшего занимается полиция.

 

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однозначно
2018-04-23 19:01:40
Скрытая реклама "мобильного телохранителя" ? Слабовато для рекламы. Напоминает "Хронику дня" перед сеансом в кинотеатре "Сампо".
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