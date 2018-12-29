В Карелии пьяный майор полиции сломал мужчине челюсть

Следком Карелии расследовал уголовное дело против полицейского, обвиняемого в применении насилия, незаконном задержании мужчины и фабрикации доказательств. Майора полиции освободили в зале суда.

На основании собранных сотрудниками карельского УФСБ оперативных материалов майора полиции обвинили в превышении должностных полномочий - применении насилия в отношении потерпевшего (незаконно задержанного).

Максимальное наказание в данном случае – до 10 лет лишения свободы.

24 февраля полицейский был задержан. Однако, суд его освободил, но запретил заниматься определенными действиями: общаться с определенными лицами, пользоваться телефоном и другими средствами связи, получать письма и прочее.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".