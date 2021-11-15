В Карелии пьяный постоялец интерната порезал ножом соседа

Следователи обвиняют в угрозе убийством и покушении на убийство мужчину, учинившего поножовщину, в которой получил ранения его сосед по дому-интернату в Сортавале.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 64–летнего мужчины в угрозе убийством и покушении на убийство. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в июле этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в комнате «Партальского дома–интерната для престарелых и инвалидов» на почве личной неприязни к знакомому, удерживая в руке отвертку, угрожал ему убийством. Кроме того, в августе этого года он же, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта с соседом, желая убить его, ударил мужчину ножом в шею и грудь. Потерпевший оказал активное сопротивление и благодаря своевременно оказанной медпомощи остался жив.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против личности, отбывал наказание в местах лишения свободы, имеет зависимость от алкоголя.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы.

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