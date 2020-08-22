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В Карелии пьяный водитель без прав попался инспекторам ГИБДД

Новости. Происшествия
11:08, 23 Августа 2020
фото: ГИБДД ЛОУХИ / ВК
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Инспекторы поймали очередного пьяного водителя на дорогах Карелии.

21 августа в 00.25 на улице Гористая в поселке Чупа отстранен от управления автомобилем "ВАЗ 21140" 34-летний водитель в состоянии опьянения. Ранее мужчина был лишен права управления за пьяное вождение. Об этом сообщает ГИБДД по Лоухскому району.

"В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, решение по которому примет суд", - говорится в сообщении инспекции в соцсети.

Ранее сообщалось, что инспекторы отстранили от управления пьяного водителя иномарки.

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