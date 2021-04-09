В Карелии пьяный водитель на иномарке вылетел с трассы и перевернулся

ДТП с пострадавшим произошло на трассе в Медвежьегорском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу, 9 апреля, в 15:00 на 624 км автодороги А-119 Вологда 32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной Opel Vectra, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил травмы, назначено амбулаторного лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту ДТП проводиться проверка.

Ранее автолюбители, вылетевшие в кювет, поблагодарили очевидцев происшествия, которые помогли им спастись из снежного капкана на обочине.