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В Карелии пьяный водитель на иномарке вылетел с трассы и перевернулся

Новости. Происшествия
08:57, 10 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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ДТП с пострадавшим произошло на трассе в Медвежьегорском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу, 9 апреля, в 15:00 на 624 км автодороги А-119 Вологда  32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной Opel Vectra, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил травмы, назначено амбулаторного лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту ДТП проводиться проверка.

Ранее автолюбители, вылетевшие в кювет, поблагодарили очевидцев происшествия, которые помогли им спастись из снежного капкана на обочине.

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