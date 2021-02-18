В Карелии пьяный водитель ответит за ДТП, в котором пострадала его спутница

В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга, устроившего пьяное ДТП, в котором пострадала женщина.

Как сообщают в полиции Карелии, в прошлом году на дороге "Костомукша - Луусалми" произошло ДТП с участием автомобиля "Volkswagen Polo". За рулем был 30-летний житель Санкт-Петербурга. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина врезалась в камень. В результате аварии его сожительница, находившаяся на переднем пассажирском сидении, получила серьезные травмы. Подушка безопасности не сработала, и женщина оказалась зажата в машине. Также в салоне находились еще четверо пассажиров, в том числе двое детей, – они не пострадали.

Полицейские прибыли на место и совместно с медиками оказали помощь участникам ДТП. Виновник аварии прошел медицинское освидетельствование: в его крови был обнаружен алкоголь.

Уголовное дело расследовано по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как установили следователи, в Карелию обвиняемый приехал в гости к знакомым. В день аварии он вместе с сожительницей и приятелями поехал за покупками в Костомукшу, а на обратном пути решил сделать остановку. Пока женщины гуляли с детьми по лесу, мужчины выпивали. Водитель почувствовал опьянение, однако все равно сел за руль и продолжил путь.

В результате ДТП пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, автомобиль получил значительные повреждения. Фигурант уголовного дела свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Обвинительное заключение направлено в прокуратуру Калевальского района, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на дорогах 15 пьяных водителей за три дня.