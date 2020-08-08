890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 882 тысяч человек
Сегодня 11:09
Двое жителей Карелии провели вечер пятницы пьяными за рулем
Сегодня 11:48
Избитый каратистом житель Петрозаводска больше года ждет, когда разберутся с его обидчиком 1
Сегодня 13:42
Вандалы обрушили фонарь в Губернаторском парке Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Сегодня 09:58
Водитель, перекрывший дорогу скорой помощи, наказан в Петрозаводске
Сегодня 10:40
Дама за рулем сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске
Сегодня 09:27

В Карелии пьяный водитель улетел в кусты на машине

Новости. Происшествия
15:55, 08 Августа 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
Загрузка...

Автомобилист сел пьяным за руль автомобиля и не справился с управлением.

Водитель 1996 года рождения в состоянии опьянения не справился с управлением транспортным средством и выехал за пределы проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Автомобилист оказался в кювете на подъезде к Лучевому 2, рассказали инспекторы.

В аварии никто не пострадал.

"Молодой человек ожидает решения суда по ч. 1 ст 12.8 КоАП РФ", - добавили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что двое жителей Карелии провели вечер пятницы пьяными за рулем.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.08.2020, 13:05
В Петрозаводск завезли фрукты, зараженные оспой
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 11
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»