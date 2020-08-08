В Карелии пьяный водитель улетел в кусты на машине

Автомобилист сел пьяным за руль автомобиля и не справился с управлением.

Водитель 1996 года рождения в состоянии опьянения не справился с управлением транспортным средством и выехал за пределы проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Автомобилист оказался в кювете на подъезде к Лучевому 2, рассказали инспекторы.

В аварии никто не пострадал.

"Молодой человек ожидает решения суда по ч. 1 ст 12.8 КоАП РФ", - добавили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что двое жителей Карелии провели вечер пятницы пьяными за рулем.