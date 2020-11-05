Любитель выпить за рулем устроил ДТП в Карелии и получил год колонии

В Калевальском районе мужчина получил реальный срок за повторную езду в состоянии опьянения и ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя, который пьяным сел за руль.

Молодой человек, лишенный водительских прав, имеющий судимость и ранее уже отбывавший наказание в исправительной колонии общего режима за езду в нетрезвом состоянии, вновь сел за руль пьяным.



Выехав на дорогу, пьяный житель Калевалы не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем.



В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением водительских прав на 2,5 года.