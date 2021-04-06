В Карелии любитель выпить за рулем забыл включить фары ночью и попался сотрудникам ДПС

Житель Сортавальского района повторно сел за руль пьяным, и теперь ему грозит лишение свободы, сообщили на сайте МВД Карелии.

Апрельской ночью во время патрулирования сотрудники ДПС Сортавальского района обратили внимание на автомобиль, который двигался без включенного ближнего света.

В ходе общения полицейские заметили, что водитель, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. Анализ показал наличие 1,67 промилле в выдыхаемом воздухе.

Также инспекторы выяснили, что 44 - летний мужчина в сентябре 2020 года был судим за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Он лишен прав сроком на 1,5 года.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю может грозить лишение свободы сроком до 2-х лет.