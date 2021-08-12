В Карелии пьяный злоумышленник взломал чужой автомобиль и попался полицейским

В Беломорске полицейские раскрыли покушение на кражу, сообщает МВД.

В начале августа поздней ночью в дежурную часть беломорской полиции позвонила горожанка. Она заметила, что неизвестный пытается проникнуть в чужой автомобиль, припаркованный у подъезда. На место выехала следственно-оперативная группа, информирует МВД.

Полицейские осмотрели место происшествия: отечественный автомобиль со следами взлома — разбитым окном и открытым капотом. Правоохранители разыскали его владельца, сообщили о случившемся. В это время оперативник установил местонахождение 21-летнего подозреваемого.

Молодой человек рассказал, что распивал спиртное в своем автомобиле. Аккумуляторной батареи в его транспортном средстве не было. Тогда он решил похитить её из рядом стоявшей машины. Разбив боковое стекло, житель Беломорска смог открыть капот, однако ни снять клеммы, ни изъять АКБ ему не хватило сил. Тогда, он покинул место преступления.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция в Карелии задержала несовершеннолетнего угонщика-кофемана.