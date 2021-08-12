Реклама
Будет ли организовано видеонаблюдение на избирательных участках? (ВИДЕО)
Сегодня 12:40
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48

В Карелии пьяный злоумышленник взломал чужой автомобиль и попался полицейским

Новости. Криминал
13:16, 17 Августа 2021
фото: © Столица на Онего

Новости партнеров

В Беломорске полицейские раскрыли покушение на кражу, сообщает МВД.

В начале августа поздней ночью в дежурную часть беломорской полиции позвонила горожанка. Она заметила, что неизвестный пытается проникнуть в чужой автомобиль, припаркованный у подъезда. На место выехала следственно-оперативная группа, информирует МВД.

Полицейские осмотрели место происшествия: отечественный автомобиль со следами взлома — разбитым окном и открытым капотом. Правоохранители разыскали его владельца, сообщили о случившемся. В это время оперативник установил местонахождение 21-летнего подозреваемого.

Молодой человек рассказал, что распивал спиртное в своем автомобиле. Аккумуляторной батареи в его транспортном средстве не было. Тогда он решил похитить её из рядом стоявшей машины. Разбив боковое стекло, житель Беломорска смог открыть капот, однако ни снять клеммы, ни изъять АКБ ему не хватило сил. Тогда, он покинул место преступления.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция в Карелии задержала несовершеннолетнего угонщика-кофемана.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

Аналитика

Сегодня 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 1
Сегодня 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»